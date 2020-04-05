騎單車意外撞花私家車　5歲童接受酒測惹爭議

台灣台中市大里區一名5歲男童，上周五（3日）騎單車外出玩耍時，意外撞上一輛停泊在街上的特斯拉（Tesla）私家車，幸男童未有受傷，車主事後亦只需男童父母賠價4000元（新台幣，下同，約1047港元）。惟交警事後到場處理時，竟要求5歲男童接受酒測，引起輿論熱議。

據了解，雖然撞擊力度頗大，令私家車底部被撞凹一小塊，初步估計維修費至少上萬元，惟楊姓車主擔心男童父母負擔不起，加上不忍男童被苛責，於是未有把車送返原廠維修，而是把私家車送到一般維修店，以大幅降低修車費用。事後，楊男已與男童家長和解。

然而男童接受酒精吹氣測試的照片曝光後，意外引起輿論熱議。其中，有台灣律師指出，由於單車並非動力車輛，不是《刑法》酒駕罪適用範圍，加上男童只有5歲，也不適用於行政處罰，故男童根本不需要接受酒測。

另台媒引述知情人士透露，除了死亡、重大傷害、當事人要求和警方主動發現等4種狀況外，其他情況是否進行酒測，一般交由現場警員衡量；惟因曾發生警員未有進行酒測，被其中一方事主以「疑似包庇」檢舉失職等情況，故不少縣市警局乾脆通令，交通事故一律進行酒測，基層警員才按章辦事。