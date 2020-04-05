男孩拾獲手機後交給警察　意外助警破盜竊案

上海一名小男孩近日在路邊拾獲一部手機後，拾金不昧主動交給警察，竟意外助警方偵破一宗盜竊案件。內地傳媒上周六（4月4日）報道事件後，掀起網民熱烈討論。有網民盛讚男孩「足見家教良好」，亦有網民笑言「長大後才懂得這是吃虧了」。

案發於上月18日清晨7時許，上海浦東北蔡派出所接獲一名張姓男子報案，指其家遭爆竊，一部手機被偷。惟警員到場調查後，未有發現賊人入屋的痕迹，翻查大廈閉路電視畫面，亦未發現有可疑人士出入，估計張先生要不把手機遺在外面，要不就是張先生的親友犯案。

未料，張先生隨警員前往派出所期間，突然發現，自己打了半天都始終無人接聽的手機竟接通了，接電話的人更自稱是交警。起初，張先生以為對方在敲詐他，在場警員幫助下，才確認對方真是交警。

原來，一名小男孩跟隨媽媽外出時，發現路邊草叢裏有響聲，便拾起手松，並交到在路口執勤的交警手中。警方及後翻查路邊閉路電視畫面後，確認手機是由一名男子當天上午悄悄地塞進草叢中。

經查，原來犯人正是張先生的合租室友李某。李某當天見張先生房門沒關，人在熟睡，便偷走手機並藏在草叢中，打算事後才取回變賣。目前，李某因涉嫌盜竊已被警方依法刑事拘留。