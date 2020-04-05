工藝品藏市值1.9億港元冰毒從老撾運入境　1毒販落網

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。內地傳媒周日（5日）報道，雲南西雙版納邊境管理支隊在上月底展開打擊跨境違法犯罪專項活動中，破獲一宗特大工藝品藏毒案，繳獲約44公斤冰毒，估計市值約1.9億港元，行動中拘捕一名毒販。

雲南西雙版納邊境管理支隊發布案情指，邊境管理警員上月28日凌晨在214省道57公里附近巡查，發現路邊停泊一輛白色小型貨車，欲上前了解情況。一名男子突然從車內跳出，沿山林向境外方向逃跑，但最終被警員追擊拘捕。警方檢查車輛後，發現車內裝有8個木製象形工藝品，外表與市面售賣的木製工藝品無區別，惟他們搬動工藝品時，發現普遍偏輕，且工藝品頂部有拼接痕迹。

警方從拼接的位置將工藝品撬開，發現內部被掏空，裝滿用膠袋包裝的疑似毒品。經檢測，8個木製象形工藝品內的物品證實為冰毒。疑犯岩某供稱，早前在老撾結識一名男子，對方承諾只要他將該批工藝品運到中國，就能獲約6萬元（人民幣，下同，約6.66萬港元）的報酬。他於是用4000元（約4440港元）購買一輛二手小型貨車運毒，惟途中被警員拘捕。

今次是過去516日第91宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。