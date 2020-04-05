3月內經歷疫情地震山火　女大學畢業生慨嘆生命可貴

四川省涼山州西昌市近日發生的火山，奪走19名消防人員性命，當地不少居民被迫暫時撤離，家住西昌的王姓女子為其中一人。據指她在過去3個月內，先後經歷新冠肺炎疫情、地震和山火，令她感嘆生命可貴，又盼山火早日撲熄，讓消防員都能平安歸來。

王女的經歷近日登上微博熱搜榜。她在英國留學，去年8月畢業歸國，其後在家中準備相關考試。惟新冠肺炎疫情1月在內地爆發，為了躲避疫情，她只能乖乖留在家裏。未料，成都2月3日凌晨發生地震，王女當時本應逃到屋外暫避，但因疫情爆發，令她不知該逃出去還是留在家。後來其母拉她在牆角躲避，待地震過後才各自返回房間睡覺，但她當晚徹夜難眠。

王女2月中旬曾赴英國參加大學畢業典禮，當時英國疫情未算嚴重，下機毋須量體溫，且沒有人戴口罩。她逗留約10天後返回內地，之後英國開始爆發疫情，包括她就讀大學所在的城市。她因擔心自己可能受感染，回國後接受14天隔離後返回西昌老家，誰知遇上山火。

王女表示，起初她從家裏看到遠處山頭起火，仍不以為意。後來官方發布消息，指距離其家5公里範圍的一個液化氣站有爆炸危險，要求附近居民撤離。她上月31日舉家乘車離開，前往西昌市區的親戚家暫避，幸同日7時許警報解除，一家人返回家中。