新冠肺炎：新增5宗本土病例　2人為兒童

國家衞健委周日（5日）公布，內地新增30宗確診病例，其中5宗為本土病例，為廣東省廣州市3宗及揭陽市2宗，均為境外輸入關聯病例。另新增2宗無症狀感染病例，分別為深圳、中山各一宗，均由湖北輸入。

揭陽市衞健局公布2宗本土個案患者的活動軌迹，8歲女童莊某上月20日至25日住在母親經營的食店，其母其後將她交由朋友詹某照顧。莊某日間在詹某經營的照相館上網學習，晚上回家睡覺，至上月30日由詹某接送返回惠來縣溪西鎮西尉村。

她本月1日曾到惠來縣隆江鎮某超市購物，翌晚被送至惠來縣集中隔離場所隔離觀察，上周六（4日）轉到揭陽市人民醫院隔離治療，經市疾控中心核酸檢測為陽性。其母上周四（2日）亦確診，經營的食店顧客多為外籍入境者。

另一名患者為3歲男童詹某，上月31日起每天均與莊某共同生活，本月3日在惠來縣集中隔離場所隔離觀察，翌日在揭陽市人民醫院隔離治療，經市疾控中心核酸檢測為陽性。當局已追蹤到2宗個案共12名密切接觸者，目前均在集中隔離場所隔離觀察，新冠病毒核酸檢測呈陰性，而患者的居留場所已消毒。