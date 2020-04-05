新冠肺炎：發燒空姐慶幸生在台灣　籲切勿預支自由

台灣的新冠肺炎疫情持續偏低，但當地防疫工作未有鬆懈。有發燒多日正接受隔離的空姐表示，連假期間醫院病房爆滿，她奉勸大家好好留在家中，減少出外接觸。

空姐莉亞上月底因連續3天發燒求診，被檢出肺部發炎入住負壓病房至今，幸經兩次採樣檢測證實未受感染，但目前仍住院隔離。她上周五（3日）在Facebook粉絲專頁發文稱，護士告訴她近日有不少人入院，醫院病房全部爆滿。

她表示慶幸自己生在台灣，因為當地有世界上獨一無二的健保系統。她舉例自己佔用了一間大大的雙人房，又用掉大量醫療資源。而像她一樣需要醫療協助的人，也正獲得他們應得的醫療資源。正因為這場疫情跟每個人都有關係，所以大家都有責任防堵每一個破口。

對於有人或會想「要趁現在可以出門的時候快點出門，等到真的鎖街時就來不及了」，莉亞認為，活在當下的想法其實是預支「出門的自由」。她分析，歐美的疫情擴展迅速，原因正是他們預支了「出門的自由」、「不戴口罩大口呼吸的自由」，於是在短短不到2個月，換來病毒速迅傳播，以及病死人數急速上升。她認為，假如當地人能第一時間犧牲少許自由，現在結果或不同。

最後她語重心長稱：「讓我們沒事好好的待在家裏，減少接觸，不要預支任何的自由，願我們都能在可樂娜疫情中全身而退。」