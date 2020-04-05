新冠肺炎：鍾南山籲民眾保持距離　避免群眾集會

全球已有過百萬人確診新冠肺炎，內地疫情防控進入「外防輸入、內防反彈」的關鍵階段。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山近日通過世界衞生組織發言，呼籲內地民眾不管在居家、公司或公共場所，仍要保持一定距離，不要參加群眾集會及聚餐。

內媒周日（5日）報道，鍾南山在拍攝片段中表示，疫情經三個月努力得到一定程度上的控制，內地的危險區域級數亦都降低，但目前仍需特別注意境外輸入病例在內地產生更多感染的問題。他建議民眾一旦發現有問題，就應及時檢查。

鍾南山強調，病毒感染主要是通過飛沫及密切接觸而傳播，民眾千萬不要去人多的地方，在社交場合上與他人保持至少一米距離，就能夠有助保持疾病不傳染更多的人，阻止第二波，甚至是第三波的疫情發生。

此外，內媒引述廣州醫科大學附屬第一醫院官網顯示，鍾南山出診時間為每周四下午，而周四（9日）門診預約的剩餘人數顯示為「0」。報道同時指出，鍾南山的掛號費為1200元人民幣（約1331港元），價格高昂引發網民諸多討論，有人認為「物超所值」，但仍有人認為價格偏高。

內媒分析指，內地醫療服務定價屬於政府行為，公立的醫療機構必須遵循政府定價，否則視為違規，但全國沒有實行統一定價，不同省份都有統一標準，而且至少分為普通門診和專家門診，兩者掛號費可相差兩倍或以上。根據鍾南山資歷及學術地位，在任何醫院出診，都應享有最高等級的掛號費，而他本人若拒絕，等同否定醫院決策，亦變相否定其他醫生參與服務的機會，反而是不尊重同行的行為。