屋苑僅有2間幼兒園　逾200幼童面臨一位難求

廣東廣州某屋苑業主近日反映，區內規劃配套15間幼兒園，惟目前僅有2間，逾200名幼童今年恐「一位難求」。屋苑相關負責人指，公司已調整工期加快幼兒園工程進度，暫定今年5月底完工，6月移交。荔灣區教育局表示，局方擬通過公開招標找辦學團體，力爭幼兒園今年底開學，最遲明年春季開學。

廣鋼新城華發中央公園小區位於荔灣區，業主王先生稱，屋苑內配套的幼兒園正動工興建，但能否在今年秋季開學成疑，他與部分業主因此陷入焦慮。他又指，前年購入單位時，發展商曾宣傳去年會建設一所新幼兒園，但直至今年初仍未動工。另有業主表示，去年購入單位時，地產銷售員曾稱當時的銷售中心將改為屋苑內的配套幼兒園，並於今年9月開學。

惟屋苑負責人稱，公司從未對外宣傳或向業主作出與幼兒園有關的承諾，而根據教育設施建設項目的合約，屋苑幼兒園公建配套計劃是在今年8月完工，同年12月交付。負責人又指，經查屋苑有近230名兒童有入學需求，目前已根據業主要求，加快幼兒園工程進度，暫定5月底完工，6月移交，但強調幼兒園的開學時間非由公司決定。

荔灣區教育局負責人上周五（3日）指，涉事屋苑配建的幼兒園未移交教育部門，該園將於6月移交。局方擬通過公開招標找普惠性幼兒園的辦學團體，並盡力加強與承建企業的溝通，敦促加快工作進度，力爭配套幼兒園年底開學。他又指，家長可讓子女入讀周邊其餘8間幼兒園，免卻找學校的煩惱。