前體操冠軍因偷竊判囚8個月　出獄後公開致歉

前中國體操金牌運動員張尚武，因退役後在地鐵站靠賣藝維生而引起關注。惟他去年在上海涉及偷竊案，被判監8個月後，上月26日刑滿出獄；他近日在社交網發布檢討致歉書，向社會公開道歉，表示自己會服從判決，認罪認罰，希望獲得大家原諒。

張尚武上周四（2日）在微博刊登檢討致歉書，指去年11月1日，自己因一時衝動而受上海黃浦區人民法院刑事處罰，判囚8個月，就事件對被害人及其家屬真誠道歉。同時，愧對一直關心及支持他的朋友及記者朋友們，「令大家失望了」。

張尚武表示，想通過致歉書對法院作出的刑事處罰，表示端正態度，服從判決，認罪認罰；另特別感謝該區執法人員，在飲食和生活上對其關愛和照顧，希望能獲得被害人和朋友們的原諒。

據了解，現年36歲的張尚武，曾於2001年獲得世界大學生運動會男子體操吊環和團體兩枚金牌，之後由於跟腱斷裂，被迫退役，人生發生巨大改變。至2007年，他因偷竊被捕，判囚3年多。出獄後，張尚武在石家莊、天津、北京街頭賣藝，其以100元人民幣（約113港元）變賣金牌的故事更是引發全國關注。