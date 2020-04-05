新冠肺炎：中國出口防控物資予多個國家　總值逾百億人民幣

國務院聯防聯控機制周日（5日）下午就新冠肺炎疫情召開發布會，說明內地加強醫療物資品質管理，以及規範市場秩序的情況。當中，海關總署指出由上月1日至今，中國共出口疫情防控物資總值102億元人民幣（約113.2億港元），並將繼續加強物資的監督管理，嚴厲打擊違法行為。

海關總署綜合業務司司長金海表示，出口的防控物資中，包括約38.6億個醫用口罩，價值77.2億元（約85.6港元）。當局又成立專組保障物資有序通關，對於病毒檢測試劑、醫用口罩、防護服等醫療物資，需憑藥品監督管理部門批准的醫療器械產品註冊證書嚴格驗放；另加強查處防疫商品的侵權行為，對偽報瞞報、以假充真、冒充合格等違法行為依法嚴厲打擊。

商務部外貿司一級巡視員江帆指出，截至上周六（4日），已有54個國家和地區、3個國際組織與中國企業簽署醫療物資商業採購合約。另針對部分出口物資出現不合格現象的問題，當局已通過多方調查，發現有關報道缺乏客觀反映事實，遂歸咎中國產品質量；江帆強調，上述問題實際存多方面的原因，如兩地產品質量標準不同、習慣存差異等問題導致。

此外，國家衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，截至上周六，本土重症病例降至300宗以下，而本土確診病例降至700例以下，反映內地救治效果明顯。國家高水平醫療團隊將繼續堅守武漢，為重症患者「一人一策」制訂治療方案，提高治愈率。