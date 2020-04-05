新冠肺炎：女子隔離期間現病徵　自行服藥致重症留醫

新冠肺炎疫情肆虐，北京市政府周日（5日）舉行新聞發布會，疾控中心副主任龐星火通報，當地上周六（4日）新增一宗境外輸入病例；女患者上月從英國乘機返京，但隔離時未有參加進行病毒核酸檢測，解除隔離後出現高燒等症狀，經診斷後確診，惟病情已發展為重型病症，需進入重症監護室治療。

龐星火表示，該名女子在去年9月前往英國倫敦探親，今年3月19日與丈夫乘坐國航CA938航班返抵北京，夫妻在海關檢疫時，申報健康無異常。二人在隔離期間未有參加核酸檢測，患者至30日晚出現咳嗽、精神不振等症狀，惟她選擇自行服藥，未報告其健康狀況。直至上周五（3日）解除隔離後回家，晚上出現高燒求診，至上周六確診。

龐星火指出，患者未有向工作人員及時報告症狀，導致延誤治療，就診時已發展為重型病症。另強調在醫學觀察期間，如身體出現任何異常，均要及時如實報告健康狀況，否則可能延誤治療時機，甚至增加傳染他人的風險。

此外，中國銀行保險監督管理委員會北京監管局局長李明肖指出，北京再多一宗本土確診病例，患者來自銀行保險業。他表示，北京銀行保險業處於正常經營狀態，復工率達92%，當地罕有有相關行業的員工確診。據指，涉事的北京銀行保險機構員工總數14.6萬人，確診的員工目前正住院治療，而1名密切接觸者已解除隔離。