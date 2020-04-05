新冠肺炎：內媒誤報貓傳人　研究團隊發聲明澄清

香港曾出現貓狗感染新冠肺炎情況，內地有研究團隊日前發表最新研究報告，指有貓隻感染，卻被內媒渲染成武漢市內有超過10%的貓隻感染，網民擔心引發棄貓潮。研究團隊上周六（4日）晚發聲明澄清，指樣本貓屬於武漢特定密切接觸者飼養，沒有證據表明貓會傳染人。

關於貓狗感染的報告有兩篇，首篇證明「貓易受感染，狗則不會」；第二篇顯示「貓會感染新冠病毒」。內媒以「武漢貓群SARS-COV-2陽性率超過10%」為標題報道，進而被渲染成「有超過10%的貓咪感染新型冠狀病毒」。

對此，研究團隊澄清，論文提到血清中和抗體陽性率為10.8%，是基於武漢特定密切接觸者的貓個體檢測結果，來源包括新冠患者的密切接觸者，以及疑似有傳染源接觸史的貓。聲明強調，其餘89.2%的貓均呈抗體陰性。此外，所有貓都透過試劑盒測試，病毒核酸均為陰性，且無臨床症狀，傳播風險極小。

聲明指出，有媒體或個人提到「貓群感染」是錯誤解讀，沒有證據顯示貓群大面積感染。並提醒大家，避免貓隻與患者及疑似患者接觸，研究團隊反對遺棄貓咪的行為。相關報告由華中農業大學金梅林院士團隊與鄒忠副研究員、武漢病毒所石正麗研究員共同完成，抽取武漢地區141例貓的血清，其中102份在新冠肺炎爆發後採集。