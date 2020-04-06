新冠肺炎︰內地疫情緩和　外界憂政府重振旅遊業操之過急

新冠肺炎持續肆虐全球，歐美各國疫情未見曝光。雖然內地疫情已緩和，連日來新增確診病例以境外輸入為主，惟防疫措施未能鬆懈。截至周一（6日）凌晨，內地累計確診病例81,670宗，造成3329人病亡；現有確診病例2367宗，無症狀感染者1024人。另累計境外輸入病例增至913宗。

隨着各省市陸續「解封」，重振千瘡百孔的經濟，成為繼防疫後，政府第二大任務，其中受疫情重創的旅遊業，更是部分省市的首要「拯救」目標。其中廈門市多個部門聯合印發通知，容許市民遊客在節假日免費乘坐公共交通，A級景區免費開放，又為遊客提供住宿補助等。惟外界擔心各地政府操之過急，造成人群聚集，引發交叉感染，變成安徽黃山風景區近日人山人海的「翻版」。

另一方面，湖北武漢市「解封」在即，將於周三（8日）恢復對外通行，市內多項重要設施進行準備工作。其中，曾作為重症患者收治定點醫院的武漢市同濟醫院光谷院區，日前已完成病人轉運「清空」工作，仍留醫的132名患者分批轉送到中法新城院區繼續治療。光谷病區周日（5日）開始消毒院區，將恢復正常接診。