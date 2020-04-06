新冠肺炎︰女網民出國避疫困尚丹號　引起網民關注

內地女網民「暴以素」早前在微博分享她在郵輪尚丹號（Zaandam）的「避疫之旅」，意外引起網民關注。據了解，「暴以素」經微博認證是五子棋中國隊隊員，今年2月與家人結束旅遊返回北京時，內地疫情愈演愈烈，她毅然決定環遊世界「出國避避」，未料上月登上尚丹號後，仍出現症狀，但目前尚未確診。

根據「暴以素」微博自述，她展開「避疫之旅」後，先後遊覽俄羅斯、波蘭、丹麥、德國、法國等地，隨後又從葡萄牙飛往巴西，至上月8日在阿根廷布宜諾斯艾利斯登上尚丹號，當時她還擔心「希望不是又一個鑽石公主號」。後來，她又到了烏拉圭、智利等地，惟隨着全球疫情失控，船長上月15日宣布終止行程，準備返回智利靠岸，但被多個碼頭拒絕，被迫在公海上漂流。

「暴以素」又表示，郵輪上已有多人出現咳嗽、發燒症狀，船長要求所有乘客留在房中隔離，惟她亦開始咳嗽，至上月26日更開始發燒，最高達攝氏38.1度。及後，其家人亦出現類似症狀。她於是向中國大使館求助，因船在公海，大使館無能為力。至上月27日，她留言稱症狀加重後，便未有更新內容。

事件曝光後，引起網民爭議。有網民關心她的安危，但也有人批評她出國避疫。直至上周五（4月3日），她再更新微博，表示「經過了人生最漫長的一周，時刻提心吊膽，恐懼如影隨形。兩艘郵輪終於昨日抵達（佛羅里達），並批准通關」，又表示自己不是公眾人物，「請大家（意指討論的網民）高抬貴手，留一些時間和空間」。