男子穿140公斤鐵鞋鍛煉　網民贈「鐵鞋王」稱號

重慶56歲男子莫樹淋，長期穿着一對重達140公斤的鐵鞋到公園行路鍛煉，當他脫鞋後，更可輕鬆完成100公里越野跑。他因此成為網紅，被網民稱為「重慶鐵鞋王」。

網傳影片所見，莫樹淋雙腳均穿着約20厘米厚的鐵鞋，一步一步緩慢行走，每行一步都要停一停，儲夠力氣再行下一步；他的上身更着一件疑似金屬製的T恤，加重了身體負擔，引途人駐足。

原來，莫樹淋早年患有血栓閉塞性脈管炎，再加上兩個哥哥的病逝，令他開始關注身體健康。有一次，他偶然在電視上看到有人穿鐵鞋走路，便試着模仿，親手電焊打造第一對重2.5公斤的鐵鞋，厚度僅2厘米，後來不斷增加重量。15年後的今日，鐵鞋已增至140公斤，厚度亦不斷增加。

3年前，他開始參加跑步比賽。去年，他又參加了貴州赤水河谷超級長跑黃金大獎賽，最終以11小時38分鐘完成了100公里超級越野跑，「脫下鐵鞋，穿上其他鞋子走路、跑步，就非常輕鬆」、「平時行路買菜也不累」。

除了鐵鞋，他亦熱愛跳繩、跳舞、跑步等運動，他認為體育鍛煉讓他越活越年輕，身體亦健康。有一次同學會，他見到同學都50多歲，「你看他們都比我老很多，好像只有我最年輕，他們都羨慕我，很有成就感」。