新冠肺炎︰內媒推算集中隔離政策出台前　168萬人已入境　

內地新冠肺炎疫情緩和，惟境外輸入病例持續增加。內地傳媒經統計後發現，自北京上月5日出現首宗境外輸入病例起，至上月25日北京、廣東、上海等地陸續出台政策要求入境人士集中隔離之間，估計約有168萬人入境內地，且僅接受居家隔離。外界憂慮，如該批入境人士未嚴格遵守隔離規定，恐造成疫情傳播。

內媒引述民航局數據顯示，從北京首宗境外輸入病例至集中隔離政策出台期間，共有3935班國際客運航班飛往內地，其中644班飛往北京，1028班飛往上海，544班飛往廣州。按客機至少100個座位估算，至少39.35萬人從境外乘飛往到中國，其中6.44萬人抵達北京，10.28萬人抵達上海，5.44萬人抵達廣州；這還不包括非航班入境人士。

報道又以國務院聯防聯控機制上月16日記者會公布的數據推算，自世衞上月11日宣布新冠肺炎全球大流行以來，入境人士日均12萬人次，即使從3月11日起計算，至集中隔離政策出台，短短兩周時間，便有168萬人次入境。而在此期間，內地大部分地區執行的都是居家隔離政策。

內地記者其後以居民身份致電廣州市疾控中心了解，得知接受居家隔離的入境人士，在隔離滿14天後需進行核酸檢測，惟疾控中心工作人員坦言，不清楚入境人士是否能嚴格做到居家隔離，具體情況需由當地居委會確認。

另有北京居民反映，嚴格落實居家隔離相當有難度，不少市民都是看見鄰居家被貼上封條後，才得知鄰居正接受居家隔離，且居家隔離者擅自外出的情況常見。他又指出，社區及物業管理對待境外居家隔離不夠重視，完全沒有意識到潛在的疫情隱患。