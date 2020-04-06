保安爬梯失足墮地脾臟破裂　醫生穿防護裝備緊急施手術

新冠肺炎疫情持續，內地醫院為患者施行手術前，亦需為患者進行核酸檢測，以免造成交叉感染。深圳一名51歲趙姓保安日前不慎1米多高的梯子墮地，脾臟破裂出血，醫生會診後，發現患者出現失血性休克，隨時有生命危險，故等不及核酸檢測結果，便動用二級防護裝備，為患者進行緊急摘脾手術，成功挽回趙男的性命。

事發於上周三（1日），趙男在房外修剪樹枝時，不慎從1米多高的梯子墮地，樹枝砸在他的腰上，他的左腹出現劇痛，且很快蔓延至全腹，同事隨即把他送至深圳市第三人民醫院。經檢查，醫生發現趙男脾破裂，雙肺挫裂傷，左側多發肋骨骨折，情況十分緊急，故為趙男及其同事採集鼻咽拭子送檢後，未待檢測結果，便進行緊急手術。

主診醫生李志偉指出，他們在手術中在趙男腹腔內清理出2000毫升積血及血凝塊，相當於他全身總血量的三分一，如此大量的積血，本來就很多找到出血點，加上腹腔鏡手術視野不如開腹手術，醫護佩戴防護面屏也會影響視野，幸經3小時手術後，成功把趙男從死神手中搶回來。

在手術後，醫護對手術間、手術器械進行嚴格消毒。在術後40分鐘，趙男和其同事的核酸檢測結果才出爐，證實他們均未確診。目前，趙男仍在該院肝膽外科留醫，但恢復情況良好。