區團委書記猥褻女商人　強行脫褲抓大腿

湖南省郴州市女商人陽嬌（化名），近日舉報北湖區團委書記楚挺徵，指他在一次宴會上猥褻自己。郴州市警方周日（4月5日）確認，已接到報案，北湖區警方將調查事件。

陽嬌自稱是女商人，2017年回國創業，目前是北湖區政協委員。她指控，上周二（3月31日），楚挺徵邀她及另外10多名商人，到郴州帝都海鮮酒樓2樓201號包廂用餐，「除了楚挺徵，其他人我都不認識」，她於是帶上同學鄧麗（化名）赴宴。

飯局從7點開始，晚上9時半，她離開座位到包廂茶水間休息，楚挺徵突然走了過來，「一把將我拖到隔壁包廂，我還來不及反應，就被他直接按倒在梳化上猥褻，還強行脫下我的褲子意圖施暴」。她奮力反抗、大聲呼救，一名共餐的商人走過來，「楚挺徵要他別管，那人便離開了」。後來，鄧麗過來後，楚挺徵立即起身，假借打電話離開，陽嬌稱：「這件事後我驚恐萬分，哭了很久。」

陽嬌的舉報信中附上照片顯示，其大腿外側有多處抓傷痕迹；另一個截圖則是楚挺徵不斷向她道歉：「再次表示深深的歡意，對不起!請給我機會賠罪」，他又作詩：「抱樸守拙難學來，歉意只怪醉一回。」不過，陽嬌均無回覆他的訊息。

內媒報道，楚挺徵在2018年5月召開的共青團北湖區第四次代表大會上，當選為共青團北湖區第四屆委員會書記。內媒致電他時，他未接聽電話。北湖區委常委、區紀委書記曹煒表示已知悉事件，「等警方調查了再說」。