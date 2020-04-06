11歲囝為救妹燒至重傷　父自責傾家蕩產救子

重慶上月發生一場家居火警，就讀五級的尹姓男童為了救妹妹不慎被困火場，導致臉、頸和手腳被嚴重燒傷，送院後更一度命危。眼見仍然留院的兒子，尹父自責之餘，更直言希望受傷的是自己。

事發於3月7日凌晨4時許，正在熟睡的尹父突然聞到濃煙驚醒，之後發現客廳的電器短路起火。當時，11歲的兒子和1歲多的女兒與外婆同睡在房門，兒子在逃生過程中不慎被關在房內，而安裝了密碼鎖的房門不知何故無法開啟。

睡在閣樓的尹父與妻子當時衝下樓，並拿水自行滅火，卻不料兒子還在睡房中。之後兒子從房間爬到客廳露台，卻被突然竄出的火舌燒傷。尹父稱，兒子當時全身被燒黑，在鄰居幫忙下，被送到當地西南醫院。

尹父稱，兒子送院後一度命危，幸最終脫險。不過，兒子臉和頸部大面積燒傷，手指也被燒至嚴重變形，需要以鋼釘固定，至今仍在深切治療病房。每當談到兒子傷勢，尹父便哽咽不止。尹童的外婆稱，女兒和女婿事發後不足一個月已「瘦了一圈」。

捱過吸入性損傷和創傷感染的尹童，至今已接受兩次植皮手術，之後的治療仍相當漫長，每次換藥，他都痛得大叫。尹父表示，兒子善良樂觀，即使身受重傷仍不忘關心身邊人；例如同房一名女子因誤觸高壓電纜需截肢，尹童於要求家人替女子煮飯。

據知，尹父為了兒子的醫藥費已花掉20多萬元人民幣（約22萬港元），後期的康復、整容費對他一家來說也將是天文數字。雖然已花掉大部分積蓄，但尹父獲不少社會有心人鼓勵和捐助。他強調即使傾家蕩產，也會醫好兒子。曾表示夢想當足球員或電競主播的尹童則表示，多謝大家的支持和關愛，希望早日康復，並重回校園。