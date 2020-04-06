新冠肺炎：網絡視頻平台售野生動物　揭殖養場非法經營

新冠肺炎疫情期間，內地加強打擊野生動物違規交易行為。國家市場監管總局（下稱市監局）近日公布一批典型案例，當中包括首宗網絡短視頻銷售野生動物案。

2月28日，河北省唐山市市場監管綜合執法局接到市民舉報稱，有人在快手短視頻應用程式中銷售野生動物。當局立即協調路北區公安分局網安大隊進行核實，並於3月2日在路北區韓城鎮宋二村村西林地養殖場，查獲12隻疑似國家二級重點保護野生動物紅腹錦雞、1隻白腹錦雞。

經查，養殖場負責人谷某在未獲營業資格、馴養繁殖許可證的情況下，承包土地開辦養殖場，由於疫情原因無法銷售，便在快手平台進行宣傳銷售。當局依據野生動物保護法等相關規定，扣押涉案錦雞交由相關部門鑑定，並立案調查。

除網絡交易平台以外，寵物店也成了非法交易銷售野生動物的另一渠道。在市場監管總局公布的典型案例中，2宗便涉及寵物店。其中在吉林省長春市寬城區，一家寵物店被查獲桃臉牡丹鸚鵡（又稱愛情鸚鵡）、玄鳳鸚鵡（又稱太陽鳥）、文鳥及鷯哥，惟負責人無法提供交易記錄及馴養、狩獵、進出口等合法來源證明，且無法與購買人取得聯繫，最終被沒收涉案野生動物並罰款。

同樣在長春市，長春市市場監管局南關分局在南關區一家寵物用品店查獲豹紋守宮等動物。由於負責人無法提供合法來源證明，涉案動物當場被扣押送交鑑定，案件正在調查中。