新冠肺炎：全球鬧口罩荒　冷門工種薪金暴漲10倍

全球新冠肺炎疫情橫行，口罩供不應求。為應付國內外暴漲的需求，內地加緊生產口罩，連帶調試口罩機這門冷門的行業，也突然變得搶手。報道指，近期有廠家開出正常水平10倍的月薪搶口罩機調試員。

疫情爆發以來，不少企業倉促轉型生產口罩，卻未考慮到機器調試和維修問題。有東莞口罩設備生產商李尚表示，正常情況下，成熟廠家生產一部口罩機需時20天，但疫情期間很多轉型企業在15天內便生產出一部機器。惟這種趕工速度造成的最大問題，是很多加工配件未達到要求，導致企業購買設備後生產不順利。

據指，口罩機在組裝之後，必須由技術人員調試才能確保正常操作。而在投產過程中，企業亦必須對口罩機進行日常調試和保養，才能確保口罩生產的效能和品質。

在東莞市茶山鎮從事口罩機調試的技師高麥表示，為應付來自各地客戶的查詢和工作要求，近日每天只睡3至4個小時。李尚表示，以往口罩機調試員月薪介乎8千至1萬元（人民幣，下同，約8900至1.1萬港元），但近兩個月卻被搶高至近10萬元（約11萬港元），有客戶甚至託他找人到遼寧調試機器，願付一日3萬元（約3.3萬港元）的代價。

利益當前，很多從事其他機器調試的技師也紛紛轉型。其中，同樣從事機械設備行業，但從未調試過口罩機的鍾成強便稱，只要有機器操作基礎，再有人「帶一帶」，就能上手。他的團隊目前替客人調試口罩機，每部收費3.5萬至5萬元（約3.9萬至5.6萬港元）。