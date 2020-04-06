新冠肺炎：海關總署一周檢逾千萬件偽劣出口醫療物資

中國製醫療用品近期屢傳偽劣問題，內地海關總署周日（5日）晚上發布最新數據，顯示自從3月31日以來共查獲不合格企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資超過1120萬件，其中以口罩約994萬個佔最多，防護服則約15.5萬套，新冠病毒檢測試劑約108.5萬份，紅外測溫儀2.4萬件。

中國海關目前已對上述產品進行100%單據審核，重點包括商品名稱、數量與申報是否相符，外觀是否變改、有否污染或污化、是否超出保質期，是否破損及侵權，以及是否存在夾藏夾帶、摻雜摻假、以假當真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品等情況。據報，審核發現有企業夾藏口罩出口，還有企業試圖將新冠病毒檢測試劑偽造成其他產品出口。

海關總署稱，對這些不合格的出口醫療物資，將責令停止出口，沒收違法所得，並按貨值金額50%以上3倍以下罰款。如構成走私行為或者走私犯罪者，海關將把涉事企業的信用等級直接降為失信企業，並提高查驗比例、加大核查頻次、全額收取保證金等管理措施。同時，官方將對涉企業實施聯合懲戒。

據中國上月底公布的最新規定，所有出口的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機及紅外線測溫儀產品，必須取得國家藥品監管部門相關資格，並符合進口國、地區質量標準要求。