離婚後始知兒子非親生　男子怒告前妻索償15萬人民幣

廣西一對已離婚夫婦因兒子撫養權對簿公堂。

廣西北流市一名楊姓男子前年與鄒姓妻子離婚，並取得兒子的撫養權。但今年1月鄒女得悉兒子生病後，被楊母帶到醫院看病，情急之下竟爆出兒子非楊男親生骨肉。其後經親子鑑定證實男童確非楊男所出，事件最終鬧上法庭。

楊男於2010年透過朋友介紹認識鄒女，兩人拍拖2年後結婚，2014年誕下兒子。2018年楊男和鄒女因為性格不和，最終協議離婚，兒子由楊男撫養，鄒女每月給兒子支付1500元（人民幣，下同，約1700港元）贍養費。

2020年1月楊男兒子因身體不適，由祖母帶到玉林市一家醫院看病，鄒女得悉後，打電話質問楊母為何帶兒子到玉林看病；楊母則認為孩子由楊男撫養，鄒女無權過問。二人爭吵期間，鄒女一時氣憤說出兒子非楊男所出。楊男及其家人其後帶兒子進行親子鑑定，結果顯示楊男非其生父。

楊男得知結果後，今年3月10日將前妻告上法院，要求變更撫養關係，由前妻撫養非婚生兒子，並向前妻索償精神撫恤金和贍養費共15萬元（約17萬港元）。北流法院附城法庭黃姓法官考慮到男童是無辜，之前父母離婚已對其造成傷害，恐楊鄒兩人再對簿公堂男童的撫養權不利其成長。

後經黃官多次調解，讓被告多為孩子的成長考慮，其作為孩子的親生母親撫養孩子更恰當，楊鄒兩人於4月1日達成協議，男童由母親撫養，鄒女同時給楊男賠償1萬元（約1.1萬港元），楊男從此不再就此事向鄒女追究。