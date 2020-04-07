新冠肺炎：傳越秀區封村　廣州市衞健委稱疫情受控

廣東省衞健委周日（5日）公布，將廣州越秀區的疫情風險等級由低升至中。之後網傳因近期出現境外輸入病例和關聯病例，越秀區礦泉街瑤台片區實施封村措施。廣州市衞健委其後證實消息不實，又指該市目前疫情可防可控。

針對境外疫情日益嚴重，廣州市衞建委負責人接受訪問時表示，該市已根據省疫情防控指揮部的統一部署，嚴格執行「外防輸入、內防反彈」的策略。另市疾控部門對每宗例均深入展開流行病學調查，甄別密切接觸者，並及時處置。

該負責人稱，廣州市自3月15日發現首宗境外輸入病例以來，截至周二（7日）凌晨累計發現境外輸入確診病例111宗，其中86名患者為中國籍，其餘為外國人。

當地境外輸入確診病例均為主動排查發現，其中口岸排查發現57宗，集中隔離醫學觀察場所發現39宗，密切接觸者追蹤管理發現6宗，社區排查發現6宗，發燒門診排查3宗。截至目前發現的境外關聯確診病例5宗，2宗來自密切接觸者排查，3宗來自門診。

針對網傳越秀區近日出現同省關聯病例，導致區內礦泉街瑤台片區封村。市衞健委又表示，越秀區疾控機構上月底在集中觀察場所先後發現5名非洲人士確診，其中4人曾多次前往同一食店，店主莊某及員工本月初被隔離觀察，莊某於4月2日確診。市衞健委表示，網傳關聯病例與莊某無關，也非揭陽關聯病例的親人。

廣州越秀區疫情防控指揮部辦公室周二也澄清，礦泉街瑤台片區目前設有社區出入口，憑健康碼，經量體溫，並戴口罩，人車均可出入，不存在封村情況。