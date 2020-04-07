新冠肺炎：台假期後醫院急症室現人龍 多人曾遊景點

新冠肺炎疫情持續，台灣流行疫指揮中心呼籲民眾於清明連假期間避免前往景區，以減少群聚感染風險。但隨着假期結束，高雄市周一（6日）傳出有大量民眾湧到各大醫院急症室求診，更自稱曾到過熱門景點。

台媒報道，高雄市多家醫院急症室出現大批市民，要求接受新冠病毒檢測，並自稱假期間曾前往墾丁、台東等熱門旅遊點，當中不少人更出現發燒、喉嚨痛及腹瀉等症狀。

高雄長庚醫院表示，針對自稱曾往11個熱門景點的急症求診人士，院方會暫緩入院，並詢問旅遊及活動史等，如有就醫需求，會安排在戶外進行防疫門診。對於院內員工，院方要求自主申報旅遊及接觸史，並進行自主管理。

高雄醫院則表示，已針對院內4000多名員工調查連假期間的旅遊及接觸史，若曾前往11個熱門景點，會要求上網填報資料，如出現相關症狀，更禁止到醫院上班。另小港醫院、義大醫院目前未統計相關病患數字，但也表示會加強詢問患者旅遊及接觸史。

在台北，陽明醫學博士胸腔重症醫生蘇一峰周二（7日）表示，假期後短短一小時便來了三名出現呼吸道症狀的患者，均曾前往景點。他預計連假後將出現大量病毒檢測潮，以及大量外遊歸來和本土疑似個案。