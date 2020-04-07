傳台軍向美購10架MH60R直升機　涉273億新台幣

台媒周二（7日）報道稱，台軍方內部傳出，計劃以273億元（新台幣，下同，約71.9億港元）軍費，向美國採購10架MH60R海鷹反潛直升機等，台美雙方已達成階段性共識。惟相關經費未獲台軍高層核定，若核准後，將編列於在2021年國防預算中。

台海軍目前使用500MD和S70C（M）兩種反潛直升機，該兩款機型被指面臨機齡老舊，需提升性能等問題。台軍方早在2014年起提出採購新型的反潛直升機計劃，美方推薦MH60R海鷹反潛直升機。該採購案除MH60R外，還包括機載反潛聲納丶先進航電系統、MK54或是MK50魚雷、反艦型的地獄火導彈、雷射導引火箭彈及機槍。

台軍方內部人士表示，美方曾在2015年台灣報價，但當時美方要價太高，一架MH60R需8000萬美元（約6.24億港元），共需240億元（約63.2億港元）。內部人士續稱，經美方先後多次表示有減價空間，近日初步達成採購意願。

據悉，美國總統特朗普在2月訪問印度期間，雙方簽署30億美元（約234億港元）軍售協議向印度出售24架MH60R海鷹反潛直升機和9架AH64E阿帕奇攻擊直升機。台媒早前報道稱，海軍現役有18架S70C（M）反潛直升機，另有3架已失事墜毀，遂需提升海軍機型配置。