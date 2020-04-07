新冠肺炎：桑拿浴室群聚感染　高熱潮濕難阻病毒傳播

針對一般認為新冠肺炎疫或隨着夏季到來而減弱，近期世界各地衞生組織都不約而同地指出，沒有證據支持有關說法。中國南京醫科大學院士沈洪兵、南京醫科大學附屬淮安第一醫院實驗室主管王其龍，上月底在醫學期刊《JAMA Network Open》發表研究論文，指高溫高濕環境難以阻擋新冠病毒傳播的腳步。

論文以江蘇省淮安市一家桑拿浴室爆發的群聚感染事件作討論。事件中曾去過武漢的首名患者，今年1月18日前往該面積約300平方米的桑拿浴室，翌日發燒，同月25日確診。該首名患者前往桑拿浴室後的一星期內，7人曾到過同一桑拿浴室也相繼確診。另1名浴室工作人員也在同月30日發病。

在這一宗群聚事件中，一個從武漢回來的病毒感染者，去了一個溫度介乎25°C至41°C，濕度約60%的浴室，卻感染另外8個人，當中7個人更並非跟武漢回來的感染者同一天前往浴室。研究人員因而認為，高溫和高濕的環境並不能有效抑制病毒的傳播，所以市民別期望夏天到來時疫情會減緩。

但研究也指出，由於對這宗群聚事件的病人感染途徑缺乏詳細信息，研究因而受到限制。王其龍受訪時表示，雖然新冠病毒在高溫和高濕環境下的傳播能力仍需進一步論證，但議大家不要放鬆警惕。他又提醒，市民應避免在密閉的環境當中聚集。