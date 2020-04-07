新冠肺炎：台新增3輸入病例　再有確診者嗅覺受損

台灣流行疫情指揮中心周二（7日）公布當地過去一日新增3宗新冠肺炎病例，1男2女患者全部為境外輸入，出境目的分別為留學和旅遊探親。

疫情指揮中心表示，至今累計有376宗確診個案，5人死亡。新確診病例中，一人於美國留學，3月30日乘坐華航航班CI011從紐約返台，居家檢疫期間因同機乘客先後確診，因此改列密切接觸者並居家隔離，到本月初出現咳嗽、流鼻水等症狀，並於周二確診。至於涉事華航航班，目前已累計10人確診。

另新增確診病例中，再有患者嗅覺受損。患者於英國留學返台，上周六（4日）出現腹瀉、咳嗽、流鼻水、嗅覺遲鈍等症狀，周日（5日）就醫接受採樣檢驗，周二確診。

針對報道指清明連假後，疑似病例的通報大增，衞福部長陳時中稱，大概七天後便可以看出相關變化，市民如於這段期間出現症狀，應接受病毒檢測，並做好自主管理，相信可度過難關。

另台灣從周四（9日）准許市民將口罩寄給海外親人，陳時中表示，部分國家確實暫停收寄航空郵件，建議市民打算寄送口罩前，應先透過郵政、快遞系統了解。