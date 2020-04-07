解放軍東海南海實戰訓練　派高新6反潛機巡航

解放軍東部和南部戰區海軍於上周六（4日）開始，清明連假期間，分別在東海和南海上空進行「實戰化訓練」。南海戰區海軍航空兵某團派出高新6反潛機，進行反潛飛行、巡邏監視等戰術訓練。東部戰區海軍某艦載直升機團，連續開展深夜飛行訓練，檢驗和提升反潛作戰能力。

網傳照片顯示，多架國產高新6號反潛機從跑道上起飛，於南海海域上空巡航。資料顯示，該款戰機是為了加強解放軍在反潛作戰的能力，以運9運輸機平台為基礎，最大起飛重量70噸，巡航時速660公里，續航力5000公里，一次執勤時間約8小時。

另外，高新6號反潛機的機首下方裝有大型雷達罩，可360度環視海面搜索目標；機尾裝有「磁異探測儀」，可按磁場變化，搜索潛伏水下的潛艦；另搭載上百枚聲納浮標、反潛魚雷、深水炸彈等武器。

東部戰區派出戰鷹直升機，在東海上空低空飛行訓練、平台飛行訓練、檢裝演練等，於當日凌晨3時，直升機降落後，地勤官兵需檢測裝備維護情況。

飛行員王坤翔表示，深夜訓練最大的挑戰在於對直升機狀態的控制，需克服昏暗環境下，沒有參照物等不利因素，找到起飛和降落的角度和路線。