長城修例嚴懲不文明遊客　男子牆磚刻字罰200元人民幣

內地清明假期間，為八達嶺長城在新冠疫情爆發後帶來一波客流高峰，僅周日（5日）遊客便超過1.2萬人次。《八達嶺長城景區破壞文物行為懲戒辦法》周一（6日）正式實施，但當日工作人員在巡邏時，便發現一名男子在城牆磚上刻字，於是依條例對其處以行政拘留5日，並罰款200元人民幣（約224港元）。

事發於周一上午10時間許，職員在城樓上巡邏時，發現兩名男子一個蹲着，一個在旁邊看守，行動可疑，上前查看後發現，蹲着的男子已在牆磚上刻了「四川」二字。工作人員立即制止並上報管理部門，警方到場將2人帶走，並對刻字者依故意破壞文物罪處罰，同時將兩人列入景區「黑名單」，將限制其購票參觀的資格。

據了解，《懲戒辦法》是依《文物保護法》、《風景名勝區條例》、《長城保護條例》等法規修訂，適用對象包括對長城主體和與主體有關的城堡、關隘、烽火台、敵樓等附屬建築。八達嶺特區辦事處新聞發言人李東表示，遊客一旦被列入「黑名單」，5年內將無法預約門票，同時北京市延慶區也正建立聯合懲戒機制，「黑名單」者亦會被延慶區其他旅遊景區拒之門外。