新冠肺炎：1家13口滯留武漢78日　生活開銷達7萬人民幣

內地新冠肺炎疫情經已緩和，重災區湖北武漢市亦將於周三（8日）解封，滯留武漢的外地居民終於可以回家。內媒近日採訪了一家由新疆阿勒泰前往武漢探親的家庭，他們一家13口自武漢封城後在酒店滯留了78日，雖然酒店老闆減免租金，但2個月的生活成本依然高達7萬左右（人民幣，下同，約7.8萬港元）。

被困武漢的苗望春一家在今年1月17日，由新疆阿勒泰自駕出發，至1月20日到達武漢探親，並於1月22日入住在當地一酒店式別墅，原本計劃過年一個星期左右就各自回家。豈料，武漢市在23日宣布「封城」，一封便是78日。如今，武漢即將解封，但輪到新疆拒絕有武漢旅居史的市民入境，苗望春一家有家不能回的日子仍未到頭。

苗望春表示，他們家有個妹妹讀書之後留在武漢，去年便約定今年過農曆年在武漢團聚。武漢封城後，酒店房東表示願意免去他們的房租，但水電費由苗望春一家自己承擔，「兩個多月如此漫長，僅僅是電費都需要支付6000元（約6705港元）」。

而在武漢的日子，苗家並不好過，每日的生活成本都非常高，剛開始的時候，吃飯都成問題，物價高得嚇人，帶皮五花肉50元（約56港元）一斤，菜也特別貴，「感覺沒買多少東西，1000元（約1117港元）就沒了」。封城後，武漢市的醫療物資短缺，買50個KN95口罩，共用了550元（約614港元）；而苗望春父母分別有高血壓和糖尿病，藥吃完後特別無助，只得向社區工作人員求救。

苗望春回憶這兩個月的生活，幸好酒店式別墅的設施比較齊全，一家人基本都是靠看電視、看手機、做家務、玩遊戲打發時間，「可是滯留時間越長，越焦慮」。她表示，自己在新疆阿勒泰一家私人企業工作，公司3月已經復工，如果再不回去，很可能要被解雇，但自己已經46歲，再找工作就會變得很難，經濟來源便會中斷。