新冠肺炎：官方公布劇組復工指引　拍攝現場不得超50人

內地新冠肺炎疫情緩和，各行業開始復工復產，其中亦包括影視業。北京市廣播電視局官方微信公眾號周二（7日）公布《在京劇組復工指引》，要求除化妝師、服裝師外，其他工作人員均應與梳妝者、試裝者保持1.5米以上距離；拍攝現場不得超50人；劇組人員進入片場前要測量體溫，而拍攝設備均需進行消毒。

市廣播電視局公開16條劇組復工指引，其中要求在京劇組復工拍攝前，要準備防疫方案，向屬地防控部門提交攝製申；對進（返）京人員做好詳細記錄，安排專人採集有關人員的身體情況、返崗日期等訊息；拍攝期間，劇組包括所有演員和工作人員不得超過50人，嚴禁與劇組無關人員、車輛、設備進入劇組；在劇組用餐人員應在指定地點、區域錯峰分散就餐。

劇組人員如出現發熱、咳嗽等呼吸道症狀，應主動向單位、社區和當地疾控部門報告並及時去醫院發熱門診就診，患者和陪同人員均應佩戴口罩，盡量避免乘坐公共交通工具，就醫途中或就診時與其他人保持1.5米以上距離。

攝影人員應當保持1.5米以上距離，現場除主要參與演員、導演、燈光、攝像等以外，服裝、化妝、道具、舞美、置景等人員採取錯峰進場，不同工種科學搭配選擇不同時段進行工作。