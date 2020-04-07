新冠肺炎：疫情尚未到頂峰　世衞駐華代表籲各國合作抗疫

新冠肺炎疫情全球大爆發，國務院聯防聯控機制周二（7日）舉行記者會，世衞駐華代表高力（Gauden Galea）出席會議，他表示目前全球新冠肺炎數字依然在增長，而且明顯未到達頂峰，只有等疫苗研製成功或者足夠廣泛的人群對病毒產生免疫時，才能說真正地戰勝了疫情。

高力表示，目前全球都在努力尋找有效的疫苗和藥物，而新冠肺炎已成各國政府、學術界、研究機構和私營部門共同關注的熱點。面對疫情，從政府的層面上，要積極搜尋感染者及追蹤密切接觸者；同時要制訂措施，減少或禁止人員流動和聚集。此前，已經證明這些經典傳統的方法，可以有效防止疫情持續擴散。

據世衞觀察，中國在疫情爆發初期，病死率較高，但後來武漢的病死率降至4%，除武漢以外的其他城市，病死率已經下降到1%以下。

高力又指，各國的團結與合作對全球的疫情控制非常重要，醫療資源較多的國家，應去支援那些衞生系統薄弱和衞生資源較少的國家，為他們提供相應的個人防護設備，提供檢測試劑及其他的醫療物資；較大的國家內部合作和團結也尤為重要，如中國「以省援鄂」就是很好的例子；而有一些負擔不起高科技的醫療物資的國家，公眾大規模地自我防護措施則顯得更為重要。