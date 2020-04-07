回應美國政客涉港言論　駐港公署斥威脅一國兩制《基本法》

針對美國參議院外委會有議員早前發表反中亂港言論，外交部駐港公署周二（7日）批評，美國有議員對香港的人權、自由與法治狀況說三道四、指手畫腳，是對一國兩制和《基本法》的嚴重威脅。

駐港公署官網文章指，回歸以來，中央始終堅持貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，嚴格按照憲法和《基本法》辦事，港人依法享有前所未有的廣泛權利與自由。更指出香港的法治全球排名，由回歸前的60多名上升至回歸後的第16名，自由指數排名更高居全球第3位，遠高於美國，質疑美國議員沒有資格及權利對香港事務說三道四、指手畫腳。

文章批評，包括上述美國議員的外國干預勢力與香港本地的反中亂港勢力相互勾結，採取虛偽的雙重標準，打着人權與自由的幌子，肆意曲解一國兩制方針、歪曲《基本法》宗旨，阻撓《基本法》全面準確實施，如今又惡人先告狀，將違反《基本法》、破壞港人治港、侵蝕高度自治的髒水潑向中央和特區政府，妄圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，甚至變成滲透、破壞、分裂、顛覆中國的橋頭堡。