新冠肺炎：N95口罩研發功臣來自台灣　改善逾10億人健康

新冠肺炎肆虐全球，不少民眾都會佩戴口罩防疫，其中N95口罩備受重視。對此，台灣區不織布工業同業公會周二（7日）在網上分享N95口罩研發成員之一，來自台灣的美國工程師蔡秉燚（Peter Tsai），介紹了30年前蔡與研發團隊如何投入心力研發技術。

據了解，N95口罩中的N代表「not resistant to oil」，即不防油，然而有極佳的過濾效果，至於95即代表能過濾至少95%的流感病毒、灰塵、花粉、霧霾及煙塵等微小顆粒物，其中口罩中間層的靜電熔噴布解釋了為何可以過濾掉病毒細菌與粉塵。生產期間，熔噴布能把纖維變細微，纖維中產生孔洞便可捕捉粉塵與顆粒物等，同時當病毒細菌經由表層穿透到中間層時，附在布料上的靜電就會吸附所有病毒細菌。

30年前開發過程中，蔡秉燚團隊投入許多心力，在熔噴不織布方面，蔡不斷嘗試優化熔噴工藝，令今天人們可直接用一套成熟的方法，於高壓、高熱空氣下將聚合物牽伸成超細纖維；他又利用電場使空氣發生電離，產生帶相反電荷的離子及電子，再用電場和感應使不織布纖維帶電，以此吸附各種穿過口罩的微小物體。在美國田納西大學材料科學系工作35年的蔡秉燚現已退休，曾有人估計，超過10億人的健康透過蔡的技術得以受保護和改善。