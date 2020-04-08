新冠肺炎：黃山免費開放漠視風險？內媒舉5大常識回應批評

新冠肺炎疫情下很多民眾都會避開人多之地，然而安徽黃山景區近日連續2日免費開放，吸引了至少2萬人入場，對此多間官媒以至網民都批評措施漠視了公共衞生風險。不過也有內媒澄清景區已做好安全管控，更以「評論之前，請先回歸常識」來反諷批評。

有內媒提出5個常識回應批評，首先，黃山風景區每日遊客最大承載量為5萬人，但周一（6日）當日到2萬人時就停止旅客進入，拉閘限行，因此景區的做法並無問題。第二，免票政策明確說明針對的對象是安徽居民，而該省半個月前就已是低風險地區，且所有遊客都是驗證了安康碼後方可進入，故不能指摘景區沒有防控措施。第三，山岳景區的特點是遊客爬一段山路然後到達一個景點，邊休息邊觀景，故即便黃山只有5000遊客，熱門景點也會出現擁堵等現象。

第四，黃山有三個大門，但從2月21日開放後，黃山一直只透過南門迎客，故新聞圖片其實是大量遊客排隊等進山和一些熱點景點前的景象，不足以證明整個黃山都是這種狀態。最後，很多在家憋久了的人是得知黃山免票政策後，才臨時起意上山一遊，導致扎堆排隊上山，且很多老人在進山前臨時下載安裝「安康碼」，也導致了擁堵現象。因此，基於上述常識分析，報道認為一味指摘景區的管理，是對常識的無視，並指真正應該反思的，應是那些圖免費而沒有保持適當距離的遊客。