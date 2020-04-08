市議員利用3親友詐領助理費　涉逾400萬新台幣被聲請羈押

台灣新北民進黨籍市議員王淑慧，被指自2011年起，利用3名親友詐領助理費，涉額初步估計高達400多萬元新台幣（約100多萬港元）。新北地檢署周二（7日）指揮調查局新北市調查處進行搜索，經2個多小時複訊後，認為王淑慧罪嫌重大且有勾串證人及湮滅證據之虞，遂於周三（8日）凌晨向法院聲請羈押。

據了解，公費助理補助費由議會編列預算支付，既非議員薪資亦非議員個人的實質補貼，然而王淑慧被控多年來輪流利用親友，以人頭計算詐領巨額助理費。日前接到舉報後，當局主動搜證，認為王淑慧涉嫌重大，新北地檢署檢察官、調查局新北市調查處遂在周二兵分多路前往疑犯住所、議員服務處、議會會館等地搜索，除了要求4名涉案人到案說明，還請另外6名相關證人協助釐清案情。

經查，新北地檢署認為王淑慧涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物，且有勾串證人及湮滅證據之嫌，遂向新北地院聲請羈押禁見。現年64歲的王淑慧曾任兩屆立法委員，直到2008年選舉失利。她於2010年當選新北市議員，並連任至今。