網絡賭博為餌騙逾億元人民幣　12名在校大學生落網

江蘇蘇州警方周二（7日）披露偵破一宗詐騙案，12名在校大學生涉以網絡賭博為誘餌，從參賭人共騙獲逾億元（人民幣，下同，約1.1億港元）。眾疑犯目前已被依法刑事拘留，案件尚在進一步偵辦中。

警員張彧介紹，年初接獲民眾報案，指其在涉案網站玩彩票類賭博遊戲，詎料輸錢，其後網站員工稱可教他贏錢，誘騙其參加「充值返現」活動，惟充值後他卻發現網站根本無法提現，更因而被詐騙91萬元（約101萬港元）。警方發現，網站幕後操縱者可隨意控制玩家輸贏，修改帳戶餘額，並鎖定疑犯為蘇州市某職業學校在校生，組織者為楊某。

楊某租用了一間四室兩廳的單位作為據點，並在同學介紹下招募多名學生，讓他們以500元至1500元（約560至1680港元）的價格收購銀行卡及配套的U盾、手機號碼，用於行騙。上月24日晚，警員終在出租屋內將6名疑犯制服，搜出大量手機、銀行卡及電腦等證物，隨後在次日凌晨把外出回來的楊某等6人也控制。據楊某交代，他為一個家族式犯罪團夥作案，該團夥負責境外的前期工作，境內則由他收取和轉移資金，分工合作，以此進行詐騙犯罪。