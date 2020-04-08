男子殺口角對象兒子後潛逃26年　警依託大數據破案

內蒙古呼和浩特市男子張X明，26年前與人發生口角，持刀將對方兒子刺死後潛逃，自此隱姓埋名。呼和浩特市土左旗公安局周二（7日）披露，當局依託大數據的幫助，已於近日將張X明抓獲，目前該案還在進一步偵辦中。

事發於1994年1月2日晚，張X明、郭X萬與趙X和三人在趙X和於土左旗白皮營村的家門外發生口角，趙的兒子聞聲察看，卻被張X明用隨身攜帶的匕首刺傷頸部。張隨即逃走，傷者則被送往醫院，可惜4天後經搶救無效仍宣告不治。事後警方根據疑犯日常活動軌迹進行蹲守，但始終沒有線索。多年來，負責案件的警員已換了好幾批，但追逃工作一直沒有放棄。去年，內蒙古公安廳開展「雲劍」追逃行動，土左旗公安局亦成立專案組重新梳理案件及走訪多地調查。

去年11月，專案組獲悉一與張X明姓名、出生年月相同的疑犯牽涉1989年一宗盜竊案，當時提取的指紋與2014年呼和浩特警方偵辦的一宗非法持有槍支案疑犯「巴圖」比對成功。專案組以此深入調查指紋、影像等資料，確定兩案中的疑犯就是潛逃的張X明。隨後，警方利用大數據分析研判，確定張身在包頭，終於上周四（2日）在當地一單位內將其抓獲。