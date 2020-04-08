台小學校長涉欺凌　鬧暈懷孕教師拒批家居檢疫假

台灣屏東縣新豐小學校長蔚乙亘，近日被指控欺凌校內一名懷有身孕的老師，致對方當場暈倒，又違反政府的防疫措施，不准曾經香港返台的老師請假在家中自主隔離。

據台媒稱，54歲的蔚乙亘畢業於台東體專，後來到屏東科技大學客家文化產業研究所攻讀碩士，先後於新北及屏東多間小學任教，4年前擔任新豐小學校長。報道指蔚女上任第一年，便有7名教師申請調校，另一名老師據指因抵受不了壓力求診精神科醫生，最後申請退休。

有教師透露，上學期一名懷有8個月身孕的女教師，多次表明吃不下學校的營養午餐，但蔚女卻堅持要她吃。某日，蔚女召開教師會議，期間不斷指摘該名女教師不訂學校餐的行為不當，更向其咆哮。之後女教師不適暈倒，後由其他教師召來救護車送院。更令人憤怒的是，事後蔚女疑找來縣議員向涉事女教師家人施壓，暗示對方如不「封口」便轉校。

此外，今年2月初有2名教師出境旅遊，回程時經香港返台，教師依照政府防疫規定，向學校申請居家自主檢疫，卻遭蔚女拒絕。2名教師求助縣政府教育處，最後由督學出面，蔚女才批假。當時蔚女辯稱不清楚相關規定才造成誤會，但轉頭卻怒斥涉事教師「愛告狀」。

有教師表示，蔚女若得知教師對她投訴，必加以報復，方法除透過言語欺凌，還有加重教師職務、讓教師加班卻不獲加班費，甚至在全校師生面前數落教師，令對方難堪，因此校內教師多敢怒不敢言。

針對蔚女的爭議，屏東縣教育產業工會理事長陳建宏表示，希望涉事教師出面投訴，工會一定幫教師討回公道。另屏東縣教育處則表示，事件初步調查報告已完成，接下來將會針對校長開考核會，給予議處和去向規劃。蔚女受訪時僅回覆，案件已由教育處接手並進入調查階段，不便回應。