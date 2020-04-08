新冠肺炎：完善防控策略　加強無症狀感染者管理

國家衞健委周三（8日）發布消息，周二（7日）晚就解除離開湖北、武漢通道管控措施後，內地新冠肺炎疫情防控工作的研究部署召開會議。黨組書記、主任馬曉偉強調，解封不等於解防，零新增不等於零風險，需及時完善疫情防控策略和應對舉措，加強對新冠病毒無症狀感染者的發現報告管理。

馬曉偉表示，當前內地境外輸入個案風險明顯加大，隨武漢市解除管控措施，人員流動顯着提升，需及時完善疫情防控應對策略及舉措，針對關鍵環節和風險點做好工作。他又指，湖北省、武漢市要確保疫情不會因離漢通道解除而出現反彈逆轉，需明確落實政府部門、單位、個人的責任，具體、精細落實防控措施，嚴格「四類人員」集中管理。

除此之外，當局需按照防控方案關於無症狀感染者的判定標準和報告、管理要求，保持現有政策措施的連續性、穩定性；加強心理健康科學普及宣傳和重點人群心理疏導，引導公眾逐步回歸正常生活；繼續救治患者，發揮多學科聯合診療和中西醫結合優勢，切斷輕症向重症的轉化途徑，提高救治效果。

馬曉偉強調，內地要做好防控工作，促進離開湖北、武漢的民眾安全有序流動，加強對無症狀感染者的發現報告管理；分區、分級恢復生產秩序，做好重點場所、重點單位、重點人群疫情防控。另要仔細落實「四早」措施，包括發揮醫療機構發燒門診相關病例監測和傳染病網絡直報「兩張網」作用，密切關注新增確診、疑似病例和無症狀感染者，深入展開流行病學調查，並加快恢復正常醫療秩序。