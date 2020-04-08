退休官涉職務違法受賄　遭開除黨籍處分

新疆維吾爾自治區紀委監委周二（7日）發布消息，自治區前農業廳黨組副書記、廳長艾克拜爾·吾甫爾，涉嫌嚴重職務違法及受賄犯罪，經自治區黨委批准，決定作出開除黨籍處分，按規定取消其享受待遇，並收繳其違紀違法所得，移送檢察機關依法審查起訴。

經查，艾克拜爾·吾甫爾與他人串供、轉移、隱匿證據，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，在幹部選拔任用中為他人謀利並收受財物。他又默許親屬不實際工作獲取薪酬，借用管理和服務對象住房，違規從事營利活動獲利，利用職權或職務上的影響為親屬謀利，在分配、購買住房中侵犯國家利益，將本人或親屬應當個人支付的費用變成由其他單位支付等。

公開資料顯示，艾克拜爾·吾甫爾現年61歲，早年曾任阿克蘇市委辦公室副主任、副書記、市長，阿克蘇地區黨委委員、副書記， 溫宿縣委常委、副書記、副縣長、縣長。他於2005年2月擔任喀什地委副書記、行署專員，至2012年3月任職自治區人民政府副秘書長（廳長級）、政府辦公廳黨組成員，翌年轉任自治區農業廳黨組副書記、廳長，至2017年1月退休。