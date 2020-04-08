新冠肺炎：閉關76日終解封　男子稱激動過結婚

湖北省武漢市去年12月8日通報市內首宗新冠肺炎病例，疫情隨即爆發，中央遂決定於今年1月23日封閉所有離開武漢的通道。經歷封城76天，該市周三（8日）凌晨零時解封，不少人摸黑開車駛到各高速公路收費站前排隊等候通關，當中包括來自恩施的匡后堯和妻子。

周三凌晨，匡先生是武漢解封前第一名開車來到武漢西高速路收費站前的人，車上裝滿行李。匡先生稱，當從手機上看到消息稱可以出城，便立即與妻子準備。他表示：「說實話還是蠻激動的，畢竟覺得大災大難的時候過去了，可以回家了。」隨着工作人員將路障清除，匡先生亦開着他的黑色私家車通過收費站離城。

除匡先生外，楊女士也是解封首日第一批離開武漢的駕車者。她今年1月20日開車從蘇州到武漢探望弟弟，誰知遇上封城，之後她幾乎一直閉關在家。終於等到解封這一天，楊女士表示「心情太好了」。周二（7日）晚上9時不到，楊便開車到武黃高速武東收費站排隊，等到通過收費站一刻，她形容心情「真的太激動了」，又攪下車窗向所有人揮手話別。

與楊女士一樣的還有準備返回鄂州的儲先生。當民警吹響哨子示意車輛可出城時，儲先生大叫一聲「謝謝」並踏下油門。封城多時終可離開，他的心情比結婚的時候還要激動。

據知，當日凌晨零時起，武漢市將75個離城通道管制站撤除，同時恢復15個主要交通檢查站常態功能，針對可能影響疫情防控工作、治安交通秩序的人車，將進行抽查。