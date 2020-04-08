新冠肺炎：解封後首班車凌晨開出　父子錯過在家過年

湖北武漢封城2個多月後周三（8日）解封，據中國鐵路武漢局集團資料，當日料有276列旅客列車從市內各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地。解封首日第一班駛離武漢的列車，則是從西安開出，路途武昌火車站，以廣州為終點的K81次列車。

周二（7日）深夜開始，大量市民魚貫進入火車站準備登上解封後首列離開武漢的列車，眾人表現興奮，氣氛像過節一樣。走入候車大堂，穿上全套防護衣的民警和醫護人員已嚴陣以待，大堂的座位按車廂編號分成不同區域。候車乘客不少都拿手機拍下這歷史性時刻。候車期間，有部分乘客因為一早便抵達火車站，太疲倦在座位上睡着。

來自長沙的羅文亮，春節前因到武漢出差順道帶同兒子到當地打算逛逛。他原本買了1月23日的回程車票，誰知未來趕及上車便遇上封城。過去2個多月來，羅先生帶着兒子一直住在武昌站附近的招待所，感覺度日如年。3月25日，得知離漢通道重開，羅先生第一時間買了2張K81列車車票。周二晚上7時許，羅先生父子已來到火車站前廣場等候。未能回家過年對羅先生來說有點遺憾，但能夠登上首列離開武漢列車總算帶來一點安慰。

瑞雪是首班離漢列車的乘客之一，她並非武漢人，周一（6日）從貴州到武漢打算上班，卻突然接到祖母病重的消息，幸好武漢解封，她亦第一時間搶了一張到長沙的車票，之後再想辦法返回老家。

周三零時20分，列車駛進月台，完成列車長交接後，乘客魚貫登車，有從西安上車的乘客特別走出車廂拍照記錄這歷史時刻。當450名從武昌火車站上車的乘客登車後，列車於零時49分關門並開出。