韓國瑜入稟聲請終止罷免　支持者擔心不利民意

台灣民間罷免高雄市長韓國瑜連署第二階段周二（7日）過關後，國民黨隨即質疑罷免連署的合法性，韓本人同晚亦聲明會入稟法院要求終止罷免投票。周三（8日）上午，高雄市新聞局長王淺秋在律師葉慶元陪同下，代表韓前往台北高等行政法院遞狀。但有韓的支持者認為有關做法無疑是「示弱」，擔心反而會激怒高雄市民。

韓方提出聲請停止執行罷免案的主要理由包括：罷免的宣傳和連署活動在韓任職市長未滿一年時已開始，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定；中選會收到罷免方的提案後，明知對方偷步違法，卻予以受理，明顯已失去中立；罷免提案人當中，有1348份提案書不符合規定，另7143份明確記載是於去年12月25日之前簽署，依法應予剔除，故合法提案書僅約2.1萬份，不足法定門檻的2.3萬份。

韓方整理法律意見後認為，選罷法當初修正時，立委特別將罷免期由6個月延長至1年，目的是為了避免罷免淪為政治惡鬥的工具。這次罷免提案明顯違反選罷法的修法原意，令選民無法真正藉由政績判斷是否應參與罷免案件的連署。

不過有韓支持者認為，面對罷免案，韓國瑜應確實做好市長本份，「愈專心市政，罷韓就愈急」，市民的同情票就會轉向韓。但如今韓打算走向逃避罷免一途，擔心若行政法院不挺韓，其政治前途恐有危險。

高雄市選舉委會周二（7日）下午宣布，經查核團體上月提交逾40萬份連署書，認定當中逾37萬份有效力，已超過22萬份的門檻。市選委會周三會將會議記錄送交中選會，估計6月投票。