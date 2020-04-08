新冠肺炎： 武漢天河機場復航　首航班飛往海南

首個由武漢天河機場出發的航班將飛往海南三亞。（中新社圖片）

湖北武漢市周三（8日）解封，民眾可乘搭火車、高鐵、飛機等前往外地，武漢天河機場亦於當日復航，預計將有233班進出港航班，其中出港航班111班，進港航班122班，其中首個出發的航班、東方航空MU2527於上午7時25分起飛，接載46名乘客飛往海南三亞。

武漢天河機場恢復除北京外的國內客運航班，從武漢出發的旅客經檢查健康碼、測量體溫、確認符合航空公司和目的地的防疫要求後，方可進入機場辦理登機手續和候機。另外，從浙江杭州起飛的航班、廈門航空MF8095，為首班飛抵武漢的航班，飛機降落後機場安排消防車射水，以「雙水門」方式迎接。

數據顯示，目前武漢出港航班需求不大，航班量最多的城市分別為成都、海口、上海、廈門、深圳、杭州，執飛武漢進出港航班的航空公司分別為南方航空49班、東方航空30班、廈門航空28班等；復航當日除武漢至成都方向剩餘座位僅27%，其餘地方的剩餘座位有50%至80%，而周四（9日）以後武漢至各個主要城市航班的剩餘座位均在70%以上。