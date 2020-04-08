新冠肺炎：台添3確診一為本地個案　鴻海擬在美製呼吸機

台灣周三（8日）公布新增3宗新冠肺炎確診病例，2宗為境外輸入，1宗本地個案。台灣的鴻海科技集團證實，在集團始創人敦台銘居中牽線下，正與美國醫療科技業巨擘美敦力（Medtronic）合作研發呼吸機，生產地點是鴻海旗下代工廠富士康位於威斯康辛州的廠房。

台北流行疫情指揮中心當日在記者會上公布，新增本地個案為一名30多歲女性，近期無外遊史，平時活動地點以住所及周邊地區為主。她上周六（4日）出現發燒、流鼻水症狀就醫，經採樣檢測，周三通報確診。衞生單位初步掌握與她接觸者共21人，包括其同住家人及就醫接觸者等，將持續釐清感染源。

至於2宗境外移入個案分別為20多歲和60多歲女性，兩人分別曾前往西班牙和印尼，上月返台後進行居家檢疫期間出現不適，就醫經病毒檢測確診。流行疫情指揮中心表示，當地至今累計379人確診，326人為境外輸入，累計5人死亡。

另台灣的衞生研究院、國防醫學院周三公布，成功研發出新冠病毒快速檢測試劑雛形，最快15分鐘可得知結果。衞生研究院感染症與疫苗研究所所長廖經倫表示，快速檢測試並非試圖取代現行的核酸檢測方法，而是相輔相成，協助第一線防疫。衞生研究院周三舉辦招商會，據指台灣有20個廠家均表示有興趣合作，若順利最快3個月內可投產。

在目前疫情全球居首的美國，各地政府均在搶購呼吸機。美敦力行政總裁Omar Ishrak當地周一（7日）接受美國電視台訪問時中提到，該公司將與富士康合作生產呼吸機。郭台銘辦公室發聲明表示，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，希望加快量產進度，及早讓呼吸機投入防疫行列。