發標題黨文章內容低俗　百度APP負責人遭約談

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，近日又爆出旗下百度APP多個頻道存在嚴重違規問題，其公司負責人周二（7 ）遭北京市互聯網信息辦公室約談，要求立即停止違規行為。據了解，百度APP推薦頻道、圖片頻道、影片頻道、財經頻道、科技頻道等，自周三（8日）上午9時起已暫停更新。

據北京網信辦有關負責人表示，百度APP上述頻道存在多項問題，包括違反國家有關互聯網法律法規和管理要求，落實主體責任不力，大量傳播低俗庸俗信息、密集發布「標題黨」文章、公眾帳號註冊管理及內容審核不嚴，傳播秩序和生態問題突出，社會影響惡劣。

百度回應稱，對違規問題將進行全面整改，暫停有關頻道更新，關閉違規帳號，嚴肅處理責任人，同時將加強內部管理，完善信息安全管理機制，確保類似問題不再發生。內媒記者上午登陸百度APP，發現上述頻道均已停止更新，打開後僅出現「認真整改，為用戶提供更好的服務」一行字，目前未知整改何時結束。至於百度桌面網頁版推薦、圖片、視頻等頻道則未受影響。

據知，百度APP是百度公司近兩年重點發展的產品，卻頻頻傳出爭議。2019年1月3日，應北京市網信辦要求，百度手機網頁版、百度新聞客戶端推薦頻道、百度APP女人頻道、搞笑頻道、情感頻道，因被指「部分產品和頻道傳播低俗庸俗信息、破壞網上輿論生態」，自當日起暫停更新一周。

去年4月，6款來自百度關聯公司Du Group的熱門應用程式，經調查發現在用家不知情下，自動點擊廣告收取費用，並向用戶索取大量權限許可，收集用戶訊息。Google隨即表示將Du Group開發的涉事應用程式列入黑名單，同時從Google Play商店下架。