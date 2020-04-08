新冠肺炎：逾百國家向中國求助　呼吸機短期難加增產量

呼吸機的需求急劇增長，成為全球最緊缺的醫療物資之一。

國務院聯防聯控機制周三（8日）就新冠肺炎召開新聞發布會，工業和信息化部運行監測協調局局長黃利斌在會中表示，隨着國際疫情加劇，醫療物資需求急增，中國上月已接獲逾百個國家和國際組織求助，提供呼吸機等醫療物資；惟內地有關生產企業受零部件供應影響，較難在短期內加大規模增產。

黃利斌表示，當前海外疫情加速蔓延，國內形勢依然嚴峻，防疫物資需求較大。根據國際市場需求，工信部進一步組織企業做好生產和出口工作；截至3月底，共100多個國家和國際組織向中國提出醫療物資需求，涉及防護服、口罩、呼吸機、藥品等。國務院已建立相應機制，工信部將配合外交部、商務部等部門，組織落實相關物資的生產供應工作。

但隨着國外疫情加劇，工業和信息化部裝備工業一司副司長陳克龍指出，各地均對有創呼吸機的需求急劇增長，成為最緊缺的醫療物資之一。內地的呼吸機生產企業都在加班工作，按照市場化的原則與國際上各採購方進行商務洽談；但由於疫情蔓延，主要零部件的供應受到一定衝擊，在短期內加大規模增產基本上不可能，長期也有困難。

黃利斌表示，從內地目前供需情況看，醫用防護服、防護口罩、隔離面罩、眼罩等產能，已基本滿足國內需求。而內地主要呼吸機生產企業，目前已累計向全國供應各類呼吸機近2.9萬部，向國外供應近1.8萬部。