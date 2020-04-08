最高法推翻裁決　將重新裁定「喬丹及圖」商標

中國體育用品企業「喬丹體育」早年被退役NBA球星Michael Jordan（內地稱喬丹）控告其「喬丹及圖」商標侵權，喬丹體育於一審、二審勝訴。最高人民法院日前對案件作最終裁決，指該案被訴裁定、一審、二審所認定事實和適用法律均有錯誤，應予撤銷；由國家知識產權局對「喬丹及圖」商標重新作出裁定。

此案源於2012年10月，Michael Jordan要求喬丹體育撤銷第6020578號「喬丹及圖」的商標，該商標為國際分類第25類商標，涉及產品包括服裝、鞋、帽、襪等商品。2014年商標評審委員會裁定，喬丹體育可繼續使用該商標。Michael Jordan向北京市第一中級人民法院提行政訴訟，惟敗訴後再向高級人民法院上訴，同樣被判維持一審原判。

最高法上月4日對該案再次進行審理，認為上述判決有誤，決定撤銷前國家工商行政管理總​​局商標評審委員會第052424號關於「喬丹及圖」商標爭議的裁定；撤銷有關判決，並由國家知識產權局對「喬丹及圖」商標重新作出裁定。多間內媒周三（8日）報道，指「喬丹體育」最終需撤銷「喬丹及圖」有關商標，惟消息未經官方證實。